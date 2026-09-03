Nazilli'de yollar uzun ömür için önce altyapı yenileniyor

çalışmanın amacı ve kapsamı

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen asfalt ve parke taşı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde çalışmanın planlanandan uzun sürdüğü ancak bunun nedeninin yeni yapılan yolların ileride altyapı çalışmaları nedeniyle yeniden kazılmasını önlemek olduğu belirtildi. Belediyenin önceliği, ulaşım konforunu artırmak ve yolların ömrünü uzatmaktır.

neden gecikme yaşanıyor:

Yapılan tespitlere göre, çalışmaların sürdüğü bazı noktalarda elektrik, içme suyu, telefon ve internet gibi altyapı unsurlarının da yenilenmesi gerekiyor. Bu nedenle yol yapım süreci, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülüyor ve altyapı yenilemelerinin tamamlanması bekleniyor. Belediye, bu yaklaşımıyla hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hem de yapılan yatırımların uzun ömürlü olmasını hedefliyor; esas amaç, yolların kısa sürede yeniden kazılmasını önlemek olarak açıklandı.

belediye yetkililerinden açıklama ve teşekkür:

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: Yeni yaptığımız yolların altyapı çalışmaları nedeniyle tekrar kazılmasını ve zarar görmesini önlemek amacıyla, altyapı yenilemelerinin yol yapımından önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Yol çalışmalarımızı ilgili tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı geçici çözümlerle değil, kalıcı ve uzun ömürlü bir anlayışla gerçekleştiriyoruz.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenilenen yolların uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı Nazillili vatandaşlara teşekkür etti.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE DEVAM EDEN ASFALT VE PARKE TAŞI YENİLEME ÇALIŞMALARININ BAZI NOKTALARDA PLANLANANDAN UZUN SÜRMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI. ÇALIŞMALARDAKİ SÜRENİN UZAMASININ, YENİ YAPILAN YOLLARIN ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİDEN KAZILMASININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA GEREKLİ ALTYAPI YENİLEMELERİNİN TAMAMLANMASININ BEKLENMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLDİ.