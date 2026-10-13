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Adıyaman'da hafta boyunca eş zamanlı operasyonlar sonucu 68 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı; 14'ü tutuklandı. Uyuşturucudan da deliller ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da hafta boyunca eş zamanlı operasyonlar sonucu 68 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da bir haftalık operasyonlar

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 68 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

aranan şahıslara yönelik operasyonlar:

Operasyonlarda, bunlar arasında 13'ünün hırsızlık suçundan arandığı belirtilen şüpheliler de yer aldı. Ekiplerin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar, aranan şahısların yakalanması ve adli süreçlerin işletilmesi üzerine yoğunlaştı.

uyuşturucuya yönelik çalışmalar:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 6 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen deliller arasında 157 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 180 adet sentetik ecza hapı yer aldı. Yetkililer, soruşturmaların ve adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA...

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN TOPLAM 68 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 14’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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