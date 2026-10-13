Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, turizm ve danışmanlık adı altında faaliyet gösteren çağrı merkezlerinin yurt dışındaki kişileri hedef aldığı tespit edildi. Beyoğlu ve Şişli merkezli yapılanma kapsamında ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi.

Operasyonların kapsamı:

Soruşturmada, şüphelilerin aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği ve yatırılan paraların şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında el konulan mallar arasında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit de yer aldı. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturma, Europol ile koordinasyon içinde sürdürülüyor.

Çalışanların işe alınma ve test süreçleri:

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacakları belirtilmiş. İddialara göre, çalışanların telefonları işe girişte toplanıyor ve bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ile ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuluyordu. Soruşturma dosyasında bu testlere ilişkin sonuçların bazı şüpheliler için ortaya çıktığı bilgisi de yer alıyor.

Dosyada ayrıca, Ukrayna'da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade bulunduğu kaydedildi; ancak bu ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma, bir yandan şebekenin yöntemlerini ortaya koyarken diğer yandan uluslararası para transferleri ve kripto hesapları üzerinden yürüyen para akışının tespitine odaklanıyor. İlgili makamlar, hem mağdur tespitine hem de küresel işbirliğine dayalı adli süreçlerin işletilmesine öncelik veriyor.

YALAN MAKİNESİ