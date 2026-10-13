galeri kisvesi altında örgütlü tefecilikte esnafın borcu 90 milyon liraya dayandı

Eskişehir'de esnafı hedef alan organize tefecilik iddiası

Eskişehir'de bankalardan kredi bulamayan esnafların hedef alındığı, galeri görünümündeki organizasyonun yarattığı borç çarkının toplamda 80-90 milyon lira seviyelerine ulaştığı iddia ediliyor. Mağdurlar ve dava avukatı Tenzile Samut tarafından aktarılan bilgilere göre şüpheliler, ilk aşamada düşük görünürlü nakit sağlarken kısa sürede borçları katlayıp yüksek tutarlı taleplerde bulundu.

örgütün çalışma yöntemi:

İddialara göre süreç şöyle işliyor: Krediye ulaşamayan esnaf, galeri kisvesi altındaki şüphelilere yönlendiriliyor. Başlangıçta verilen paralar düşük faizli gibi gösteriliyor; ancak günlük aksamalar, dekont yazımları ve farklı yöntemlerle borçlar büyütülüyor. Örnek olarak 1,5 milyon lira verilip 5,5 milyon lira talep edildiği, 3,5 milyon lira karşılığında 10 milyon lira ödenmesi istendiği, bir müvekkilden 1,2 milyon liralık senet alınıp karşılığında 12 milyon lira talep edildiği bildirildi.

Ödenip imha edildiği öne sürülen senetlerin dışında ayrı kayıt tutulduğu, eski senetlerin icra ve haciz süreçlerinde kullanılarak mağdurlardan yeni teminat senetleri alındığı iddia ediliyor. Normal borcun üstüne işletilen faizler ve ek teminat talepleriyle birçok esnaf borç batağına sürüklenmiş durumda.

tehdit ve baskı iddiaları:

Dosyanın avukatı Tenzile Samut ve mağdurlar, süreç boyunca yoğun tehdit ve baskıya maruz kaldıklarını belirtiyor. Avukat olmayan bazı kişilerin kendilerini avukat veya yetkili olarak tanıtıp icra mahallinde baskı kurduğu, esnaftan avukatlık ücreti adı altında ek ödemeler alındığı öne sürülüyor. Mağdur anlatımlarında dükkan yakma, kurşunlama, aile fertlerinin kaçırılması gibi ağır tehditler ve iftira kampanyaları yer alıyor; bu baskılar sonucunda bazı şikayetlerin geri çekildiği bildirildi.

Avukat Samut, tehditler sebebiyle kendisi için koruma talep ettiğini ancak mahkemece kabul edilmediğini açıkladı. Samut ayrıca dosyanın kapsamına dair olarak emniyete intikal eden tahmini alacak miktarının 30-40 milyon lira civarında olduğunu, toplam teyitli rakamların birleştirilince 80-90 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

soruşturmanın seyri ve beklentiler:

İlk şikayetin yaklaşık bir yıl önce yapıldığı, son dönemde dosyaların birleştirilmesiyle vurgunun boyutunun netleştiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü nezdinde sürüyor. Yetkililer ve mağdurlar, Eskişehir ve çevre illerde mağdur sayısının ve toplam borç yükünün arttığını belirtiyor.

Mağdurların hukuki süreci takip eden avukatları, iddiaların ayrıntılı soruşturulmasını ve mağdurların korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasını talep ediyor. Dosyada adı geçen usul ve yöntemlerin tespit edilmesi, senetlerle ilgili belgelerin incelenmesi ve icra süreçlerinde usulsüzlük olup olmadığının ortaya konması soruşturmanın ana hedefleri arasında yer alıyor.

Esnaf ve avukatların şikâyetleriyle birlikte yürütülen soruşturmanın sonucuna göre, hem mali sorumlulukların hem de tehdit ve örgütlü suç iddialarının tek tek değerlendirilmesi bekleniyor.

ESNAFIN DARP EDİLDİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜ