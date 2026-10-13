Elazığ'da otobüs önünde şemsiye ile kavgaya dönüşen tartışma

olayın detayları:

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir halk otobüsünün önünde, otobüs şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Edinilen bilgiye göre, tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay sırasında kapı önünde bekleyen yolcu, elindeki şemsiye ile şoföre doğru müdahalede bulundu ve şoföre defalarca vurdu.

Şoförün yumrukla karşılık vermesiyle ikili arasında fiziksel bir kavga başladı. Kısa süreli arbedede tarafların birbirine müdahalesi devam ederken çevredeki hareketlilik arttı ve olay bölgesinde gergin anlar yaşandı.

görüntüler ve müdahale:

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde yolcunun peş peşe şoföre şemsiye ile vurduğu, şoförün karşılık verdiği ve arbede yaşandığı görülüyor. O sırada otobüsten inen diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Olayın ardından yaşanan müdahalelerin detayları ve olası hukuki süreç ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. O anlara ilişkin görüntüler, olayın gelişimini ve çevredeki müdahaleyi belgeleyen kayıtlar olarak kayda geçti.

ELAZIĞ’DA OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ŞAHIS, ŞOFÖRE ELİNDEKİ ŞEMSİYE İLE DEFALARCA VURURKEN O ANLAR KAMERALARA YANSIDI