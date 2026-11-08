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Adıyaman’da inşaat bodrumunda bulunan ceset kayıp 80 yaşındaki Hasan Çavuş’a ait çıktı

Adıyaman'da 7 Kasım'da inşaatın bodrumunda bulunan cesedin, 4 gündür kayıp olan 80 yaşındaki Hasan Çavuş olduğu belirlendi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman’da inşaat bodrumunda bulunan ceset kayıp 80 yaşındaki Hasan Çavuş’a ait çıktı

Olay yeri ve müdahale:

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde yapımı süren 5 katlı bir inşaatın bodrum katında, 7 Kasım tarihinde vatandaşların fark ettiği hareketsiz bir erkek şahıs bulundu. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi; olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk belirlemesine göre şahıs hayatını kaybetmişti ve cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kimlik tespiti ve aile bilgileri:

Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin, 4 gündür her yerde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Çavuş'un 4 çocuk babası olduğu kaydedildi.

Olayın muhtemel seyrine dair bilgiler:

Olay yerindeki bulgulara göre, Çavuş'un henüz bilinmeyen nedenlerle inşaata girdiği ve buradaki asansör boşluğundan bodruma düştüğü tahmin ediliyor. Bu tahmin yetkililerin ilk değerlendirmesi olup, kesin sebep adli ve idari soruşturma sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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