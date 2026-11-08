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İlkadım, Samsun’un tarihini ve projelerini İstanbul’a taşıdı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde İlkadım'ın projelerini, kültürünü ve hemşehrilerle buluşmayı paylaştı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım, Samsun’un tarihini ve projelerini İstanbul’a taşıdı

İlkadım Belediyesi 12. Samsun Tanıtım Günleri'nde yer aldı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri kapsamında hemşehrilerle bir araya geldi. Etkinlik, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından organize edildi ve şehirdeki kültürel değerlerle güncel projelerin tanıtımına sahne oldu.

İlkadım standının tanıtımı:

İlkadım Belediyesi'nin stantında, belediyenin hayata geçirdiği hizmetler, devam eden çalışmalar ile planlanan projeler ziyaretçilere sunuldu. Stand, İlkadım ilçesinin tarihî ve kültürel mirasını yansıtan materyallerle desteklenirken; katılımcılar uygulanan projeler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlikte öne çıkan unsurlar arasında yerel gelenekler, yöresel tatlar ve şehir belleğini canlı tutmaya yönelik faaliyetler oldu. Stand görevlileri ziyaretçilerle projelerin ayrıntılarını paylaşarak İlçenin tanıtımına katkı sağladı.

Başkan Kurnaz'ın mesajı:

Başkan İhsan Kurnaz, organizasyonun Samsun ve ilçelerine katkı sunduğunu vurgulayarak İlkadım'da gerçekleştirilen çalışmaları hemşehrilere aktarmanın önemine dikkat çekti. Kurnaz, şehrin köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını tanıtırken bir yandan da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kurnaz, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı başta olmak üzere organizasyona katkı veren herkese şükranlarını iletti ve İstanbul'daki hemşehrilerine selamlarını sundu.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, KURULAN STANTTA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, KURULAN STANTTA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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