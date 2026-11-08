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Hacı Bayram çevresinde kapsamlı dönüşüm: Ulus'a polisevi ve tarihî doku önceliği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli çevresi ve Ulus'taki dönüşümü yerinde inceledi; hedef polisevi ve tarihî dokunun korunması.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Hacı Bayram çevresinde kapsamlı dönüşüm: Ulus'a polisevi ve tarihî doku önceliği

İnceleme: Hacı Bayram-ı Veli çevresi ve Ulus'ta dönüşüm adımları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’nın tarihî ve manevi merkezi Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi’ni kapsayan dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bakanlık yetkilileriyle birlikte yürütülen saha incelemesi, hukuk ve asayiş boyutlarıyla birlikte kentsel tasarım planlarının değerlendirilmesine imkan tanıdı.

İncelemelerin odağı:

Programda, bölgenin tarihî dokusuna zarar veren ve vatandaşların huzurunu tehdit eden mevzuata aykırı yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaların kapsamı masaya yatırıldı. Çiftçi, denetimlerin ve yıkım işlemlerinin yerinde takip edildiğini belirtti ve planlanan tesislerin bölgenin güvenlik ve sosyal yaşamına katkısını vurguladı. İncelemede İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de hazır bulundu.

Bakan Çiftçi, söz konusu alanlarda yapılacak düzenlemelerin sadece fiziksel iyileşme değil, aynı zamanda toplum güvenliği ve kamusal kullanıma açılma yönünden de önem taşıdığına dikkat çekti. Bu çerçevede polisevi gibi asayişe katkı sağlayacak tesislerin bölgeye kazandırılmasının öncelikli olduğu ifade edildi.

Planlanan tesisler ve güvenlik vurgusu:

Çiftçi, proje değerlendirmeleri sırasında Ulus’a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaların ele alındığını söyledi: "Bölgenin tarihî dokusuna zarar veren, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Ulus’a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaları da değerlendirdik."

Polisevi'nin asayiş açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Bakan, bu tür tesislerin hem emniyet personelinin hizmet kapasitesini destekleyeceğini hem de bölgede güvenlik ikliminin güçlenmesine katkı sunacağını belirtti.

Ziyaret ve temaslar:

İnceleme programı kapsamında Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet personeliyle değerlendirmelerde bulundu. Ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret eden Çiftçi, cami avlusunda vatandaşlarla sohbet etti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölgeye dair görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Çiftçi, bölgenin kadim kimliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin gönüllere ışık tutan manevi mirası, Ankara’mızın en kıymetli hazinelerindendir. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve millî irademizin simgelerinden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası’yla bu kadim bölgenin tarihî kimliğini yaşatmayı önemsiyoruz. Hedefimiz, bu müstesna bölgenin manevi iklimini koruyarak tarihi mirasını ihya etmek, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güvenli ve nezih bir çevre oluşturmaktır. Ankara’mızın tarihi ve manevi mirasını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz."

Çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, emeği geçen kurumlara teşekkür etti: "Kıymetli, güzel bir çalışma oldu. Bu manada hem Büyükşehir Belediyesine, Ankara Valiliğimize, Emniyetimize teşekkür ediyoruz. Altındağ Belediyemizin de büyük katkıları, çabaları ve destekleri oldu. Hepsini Allah var etsin."

Yetkililer, önümüzdeki dönemde saha çalışmaları ile planlama süreçlerinin eş zamanlı ilerleyeceğini, tarihî dokuya zarar vermeden halkın kullanımına açık, güvenli alanlar oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu adımların Ulus’un kentsel imajını yenileme ve ziyaretçi deneyimini geliştirme açısından belirleyici olması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi Ulus&#039;taki dönüşümü yerinde inceledi

İçişleri Bakanı Çiftçi Ulus'taki dönüşümü yerinde inceledi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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