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Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Yavuz Selim Mahallesi kavşağında iki motosiklet çarpıştı; sürücüler Emirhan O., Henna M. ve çocuklar A.O., Y.O. olmak üzere dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Adıyaman’da kavşakta çocukların da bulunduğu motosiklet kazası: 4 yaralı

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi sınırlarındaki Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde meydana geldi. Çarpışma, Emirhan O. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile Henna M. yönetimindeki 02 MA 2327 plakalı motosiklet arasında gerçekleşti.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki çocuklar A.O. ve Y.O. olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladıktan sonra hepsini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

ADIYAMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA...

ADIYAMAN’DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİNCE OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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