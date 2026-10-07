Atakum'da uyuşturucu operasyonu: skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Atakum'da uyuşturucu operasyonu
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde M.E.A. (21) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Arama sonucu beş parça halinde toplam 23,15 gram skunk ele geçirildi.
operasyon ve ele geçirilenler:
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam miktarı 23,15 gram olarak kayda geçti ve parçalar sayılarak tutanaklara geçirildi.
adli süreç:
Gözaltına alınan M.E.A. (21) hakkında emniyette adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 23,15 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI.
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