Adıyaman’da kentte eşitlik için yerel eylem hazırlığı

Adıyaman Belediyesi yerel eşitlik çalışmalarını başlattı

Adıyaman Belediyesi, kadınların kent yaşamına eşit katılımını artırmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı. Çalışmalar kapsamında eğitim ve atölye programları organize edildi.

çalışma programı ve katılımcılar:

31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarına belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda kadınların karar alma süreçlerine ve kent yaşamına katılımının artırılması, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve belediye-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

hedef ve izlenecek yol:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Kadınların ihtiyaçlarını gözeten ve eşit katılımı destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini ve eğitimlerin ardından belediye ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, Adıyaman’ın yerel ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak". Başkan Tutdere ayrıca bu sürecin kentteki karar alma mekanizmalarına kadın katılımını kalıcı şekilde yerleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Belediye ve sivil toplum temsilcilerinin ortak çalışmalarının ardından, hazırlık sürecinin sonuçları yerel öncelikler çerçevesinde somut politika ve uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KADINLARIN KENT YAŞAMINA EŞİT KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.