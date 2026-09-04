Sokakta dinleyen vali: Uşak'ta vatandaşlarla doğrudan görüşme yaptı

Uşak Valisi Serdar Kartal, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Saha görüşmeleri:

Cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kartal, kendisine iletilen görüş ve talepler hakkında bilgi aldı. Sohbetlerde öncelikli talepler ve gündeme getirilen konular doğrudan paylaşıldı.

Vatandaş ilgisi ve teşekkür:

Vali Kartal, vatandaşların gösterdiği samimi ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti ve birebir iletişimin önemine vurgu yaptı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, İSMETPAŞA CADDESİ’NDE VATANDAŞLARLA SOHBET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.