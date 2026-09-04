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Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Gercüş'te sabah bostana gelen çiftçiler, boş tarlada yan yana koşup oyun oynayan iki tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi; hayranlıkla izlediler.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Gercüş'te sabah bostanda tilki sürprizi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı kırsal alanda sabahın ilk ışıklarıyla bostanlarına gelen çiftçiler, boş tarlada yan yana koşan iki tilkiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerin ilgisini çekti.

çiftçilerin gözünden:

Ürünlerini kontrol etmek için tarlaya gelen çiftçiler, başlangıçta alandaki hareketliliği fark etti. Yakından bakınca doğal yaşam alanlarında oyun oynar gibi yan yana ilerleyen iki tilki gördüler; hayvanların neşeli halleri kısa sürede kayıt altına alındı.

kayıt anı ve sonrası:

Tilkiler, arazi boyunca hızlı adımlarla ilerlerken çevrede samimi ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi; bir süre sonra tilkiler ağaçlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BOSTANA GELEN ÇİFTÇİLER, ARAZİDE YAN YANA KOŞTURAN...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BOSTANA GELEN ÇİFTÇİLER, ARAZİDE YAN YANA KOŞTURAN İKİ TİLKİYİ GÖRÜNTÜLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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