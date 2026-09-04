Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Gercüş'te sabah bostanda tilki sürprizi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı kırsal alanda sabahın ilk ışıklarıyla bostanlarına gelen çiftçiler, boş tarlada yan yana koşan iki tilkiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerin ilgisini çekti.

çiftçilerin gözünden:

Ürünlerini kontrol etmek için tarlaya gelen çiftçiler, başlangıçta alandaki hareketliliği fark etti. Yakından bakınca doğal yaşam alanlarında oyun oynar gibi yan yana ilerleyen iki tilki gördüler; hayvanların neşeli halleri kısa sürede kayıt altına alındı.

kayıt anı ve sonrası:

Tilkiler, arazi boyunca hızlı adımlarla ilerlerken çevrede samimi ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi; bir süre sonra tilkiler ağaçlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BOSTANA GELEN ÇİFTÇİLER, ARAZİDE YAN YANA KOŞTURAN İKİ TİLKİYİ GÖRÜNTÜLEDİ.