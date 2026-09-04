Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Gercüş'te sabah bostanda tilki sürprizi
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı kırsal alanda sabahın ilk ışıklarıyla bostanlarına gelen çiftçiler, boş tarlada yan yana koşan iki tilkiyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerin ilgisini çekti.
çiftçilerin gözünden:
Ürünlerini kontrol etmek için tarlaya gelen çiftçiler, başlangıçta alandaki hareketliliği fark etti. Yakından bakınca doğal yaşam alanlarında oyun oynar gibi yan yana ilerleyen iki tilki gördüler; hayvanların neşeli halleri kısa sürede kayıt altına alındı.
kayıt anı ve sonrası:
Tilkiler, arazi boyunca hızlı adımlarla ilerlerken çevrede samimi ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi; bir süre sonra tilkiler ağaçlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BOSTANA GELEN ÇİFTÇİLER, ARAZİDE YAN YANA KOŞTURAN İKİ TİLKİYİ GÖRÜNTÜLEDİ.
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