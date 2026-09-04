Vali Kartal Uşak'ta sosyal hizmetlerin yol haritasını yerinde değerlendirdi

Vali Kartal'ın incelemesi:

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, kentte yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yerinde görmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğünde Vali Kartal'ı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan karşıladı ve kurum tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi. Brifingde, birim amirleriyle yürütülen projelerin kapsamı, uygulama süreçleri ve kaynak kullanımı ele alındı.

Hedef gruplara odaklanan çalışmalar:

Brifing sırasında özellikle çocuk, yaşlı, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan hizmetler değerlendirildi. Yetkililer, devam eden uygulamaların etkililiğini, ihtiyaç tespit yöntemlerini ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni destek modellerini aktardı.

Vali Kartal ile birim amirleri arasında, saha geri bildirimlerinin hizmet planlamasına nasıl yansıtılacağı ve toplumsal ihtiyaçların önceliklendirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki değerlendirme:

Daha sonra Vali Kartal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf yöneticileri ve ilgili birim sorumlularıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen nakdi ve ayni yardımlar, sosyal destek programlarının erişilebilirliği ile kayıt ve takip mekanizmaları ele alındı.

Vakfın yetkilileri, mevcut yardım programlarının kapsamı ve sahadaki uygulama süreçleri hakkında bilgi vererek, öncelikli ihtiyaç alanlarını ve planlanan iyileştirme adımlarını paylaştı.

Vali Kartal, kent genelinde sosyal hizmet ve yardım alanında görev yapan personele çalışmalarındaki özveri için teşekkür ederek, birimlere görevlerinde kolaylık ve başarı dileklerini iletti. Ziyaret ve toplantılar, hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi.

UŞAK VALİSİ DR. SERDAR KARTAL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.