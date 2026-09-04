Dolar 48,4376 +0,05%
Euro 56,1716 -0,23%
Bist 13.963,39 +0,22%
Altın Gram 6.873,31 -2,78%
EUR/USD 1,1601 -0,26%
Brent Petrol 94,48 -1,09%
--°

Vali Kartal Uşak'ta sosyal hizmetlerin yol haritasını yerinde değerlendirdi

Vali Dr. Serdar Kartal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile SYDV'de yürütülen sosyal yardım ve hizmetleri yerinde inceledi ve değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Kartal Uşak'ta sosyal hizmetlerin yol haritasını yerinde değerlendirdi

Vali Kartal'ın incelemesi:

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, kentte yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yerinde görmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğünde Vali Kartal'ı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan karşıladı ve kurum tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi. Brifingde, birim amirleriyle yürütülen projelerin kapsamı, uygulama süreçleri ve kaynak kullanımı ele alındı.

Hedef gruplara odaklanan çalışmalar:

Brifing sırasında özellikle çocuk, yaşlı, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan hizmetler değerlendirildi. Yetkililer, devam eden uygulamaların etkililiğini, ihtiyaç tespit yöntemlerini ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni destek modellerini aktardı.

Vali Kartal ile birim amirleri arasında, saha geri bildirimlerinin hizmet planlamasına nasıl yansıtılacağı ve toplumsal ihtiyaçların önceliklendirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki değerlendirme:

Daha sonra Vali Kartal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf yöneticileri ve ilgili birim sorumlularıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen nakdi ve ayni yardımlar, sosyal destek programlarının erişilebilirliği ile kayıt ve takip mekanizmaları ele alındı.

Vakfın yetkilileri, mevcut yardım programlarının kapsamı ve sahadaki uygulama süreçleri hakkında bilgi vererek, öncelikli ihtiyaç alanlarını ve planlanan iyileştirme adımlarını paylaştı.

Vali Kartal, kent genelinde sosyal hizmet ve yardım alanında görev yapan personele çalışmalarındaki özveri için teşekkür ederek, birimlere görevlerinde kolaylık ve başarı dileklerini iletti. Ziyaret ve toplantılar, hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi.

UŞAK VALİSİ DR. SERDAR KARTAL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE...

UŞAK VALİSİ DR. SERDAR KARTAL, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği
images

Kars Aşevi'nden günlük sıcak yemekle güçlenen dayanışma
images

Balkonda hayat bulan tablolar: 81 yaşında tuvali bırakmıyor
images

tuval başında geçen yıllar: 81 yaşında köy ressamının sergiye uzanan öyküsü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği

Yıkım kararı alındı: Buldan Alacaoğlu Ortaokulu yeni döneme Ahmet Tuncay YBO'da başlayacak

İlkadım'da 51 litre etil alkolle yakalanan şüpheli hakkında işlem

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı