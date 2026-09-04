Kantinci esnafı ve eğitim yöneticileri çözüm odaklı istişarede buluştu

toplantının ev sahibi ve amacı:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kahvaltılı istişare toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi kantinci esnafı ile eğitim yöneticileri bir araya geldi. Toplantının açılışını yapan AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile program öncesinde makamda bir araya gelerek Eriş’e tablo hediye etti.

Dere, kantinci esnafının öğrencilerin sağlığı ve güvenliğine ilişkin taşıdığı sorumluluğu vurgulayarak, kantin işletmeciliğinin sadece ticari bir faaliyet olmadığını belirtti. Dere ayrıca, "Öğrencilerimizi kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, çocuklarımızın yemediğini onlara sunmuyoruz" sözleriyle esnafın hassasiyetine dikkat çekti.

gündemdeki başlıca konular:

Toplantı soru-cevap ve istişare formatında ilerledi ve kantinci esnafı gündeme dair taleplerini doğrudan iletti. Ele alınan başlıklar arasında 20 yıllık işletme süresini dolduran kantinlerin durumu, okul güvenliği, öğrencilerin öğle aralarında okul dışına çıkışı, panayırlar ve okul içindeki farklı satış faaliyetleri, dışarıdan paket servis getirilmesi ile devamsızlıklar ve sınav ile gezi takvimlerinin kantinci esnafına etkileri yer aldı. Eğitim yöneticileri bu talepleri titizlikle dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, sorunların açıkça konuşulmasının çözümün ilk adımı olduğu vurgulandı ve taraflar arasında iletişimin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

tarafların ortak mesajı:

Toplantının sonunda konuşan Başkan Adlıhan Dere, "Biz sorunları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü konuşulmayan sorunların çözümü olmaz" diyerek iş birliğinin önemine işaret etti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise kantinci esnafını eğitim camiasının önemli bir paydaşı olarak nitelendirip, "Bizim işimiz evrakla değil, evlatla" sözleriyle esnafın öğrencilere gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

Taraflar, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak esnaf ve eğitim idareleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, gündeme gelen konulara yönelik pratik ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi yönünde ortak çalışma sözü verdi.

AESOB’DA BİR ARAYA GELEN KANTİNCİ ESNAFI İLE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ