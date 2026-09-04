Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

Kantinci esnafı ve eğitim yöneticileri çözüm odaklı istişarede buluştu

AESOB'da kahvaltılı istişarede kantinci esnafı ve yöneticiler 2026-2027 için okul güvenliği, 20 yıllık kantinler ve paket servis sorunlarını ele aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kantinci esnafı ve eğitim yöneticileri çözüm odaklı istişarede buluştu

toplantının ev sahibi ve amacı:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kahvaltılı istişare toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi kantinci esnafı ile eğitim yöneticileri bir araya geldi. Toplantının açılışını yapan AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile program öncesinde makamda bir araya gelerek Eriş’e tablo hediye etti.

Dere, kantinci esnafının öğrencilerin sağlığı ve güvenliğine ilişkin taşıdığı sorumluluğu vurgulayarak, kantin işletmeciliğinin sadece ticari bir faaliyet olmadığını belirtti. Dere ayrıca, "Öğrencilerimizi kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, çocuklarımızın yemediğini onlara sunmuyoruz" sözleriyle esnafın hassasiyetine dikkat çekti.

gündemdeki başlıca konular:

Toplantı soru-cevap ve istişare formatında ilerledi ve kantinci esnafı gündeme dair taleplerini doğrudan iletti. Ele alınan başlıklar arasında 20 yıllık işletme süresini dolduran kantinlerin durumu, okul güvenliği, öğrencilerin öğle aralarında okul dışına çıkışı, panayırlar ve okul içindeki farklı satış faaliyetleri, dışarıdan paket servis getirilmesi ile devamsızlıklar ve sınav ile gezi takvimlerinin kantinci esnafına etkileri yer aldı. Eğitim yöneticileri bu talepleri titizlikle dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, sorunların açıkça konuşulmasının çözümün ilk adımı olduğu vurgulandı ve taraflar arasında iletişimin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

tarafların ortak mesajı:

Toplantının sonunda konuşan Başkan Adlıhan Dere, "Biz sorunları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü konuşulmayan sorunların çözümü olmaz" diyerek iş birliğinin önemine işaret etti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise kantinci esnafını eğitim camiasının önemli bir paydaşı olarak nitelendirip, "Bizim işimiz evrakla değil, evlatla" sözleriyle esnafın öğrencilere gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

Taraflar, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak esnaf ve eğitim idareleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, gündeme gelen konulara yönelik pratik ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi yönünde ortak çalışma sözü verdi.

AESOB’DA BİR ARAYA GELEN KANTİNCİ ESNAFI İLE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

AESOB’DA BİR ARAYA GELEN KANTİNCİ ESNAFI İLE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de titanyum vizyonu: ortak üretimle yan sanayi canlanması hedefleniyor
images

Edremit'te tarıma dayalı osb projeleri saha incelemesiyle değerlendirildi
images

Yusuf Dikeç ve Derya Arms uluslararası deneyimi yerli üretimle buluşturdu
images

Demirci'de badem üretimi yükseliyor, hedef 800 ton

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı