Hukukun sesi şehidin evinde: başsavcı Kapıcı'dan vefa ziyareti

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kapıcı, aileye Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Kapıcı, görüşmede ülke birliği ve şehitlerin hatırasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz şehidimiz, uğrunda toprağa düşmüş olduğun bu hilal, bu ay yıldızlı bayrağımız her zaman yüksekte kalacak. Türkiye tarihin her zaman doğru yerinde, mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Makamları âli olsun."

Vefa ve toplumsal mesaj:

Başsavcı Kapıcı'nın ziyaretinde devletin ve adalet makamlarının şehit yakınlarına gösterdiği vefa ön plana çıktı. Aileyle yapılan görüşmede, 15 Temmuz'un unutulmaması ve şehitlere saygının sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

KORKUTELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI OZAN KAPICI, 15 TEMMUZ ŞEHİDİ YASİN NACİ AĞAROĞLU'NUN AİLESİNİ ZİYARET EDEREK TÜRK BAYRAĞI TABLOSU HEDİYE ETTİ.