Nazilli'de 75. Yıl Bulvarı'nda çarpışma: polis aracı yan döndü, iki kişi yaralandı

Nazilli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Seyir halindeki 09 A 86141 plakalı polis aracı ile V.Y. yönetimindeki 07 AGU 12 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı yan döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti ve müdahale başlatıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada, bir polis memuru ile otomobil sürücüsü V.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza yerinde ekipler güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE POLİS ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.