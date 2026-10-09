Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, A.U.G. isimli kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle üç şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, saldırı sonucu A.U.G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldı. Olayın meydana geldiği bölge park çevresi olup, saldırının nedeni henüz tespit edilemedi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sayısının 3 şahıs olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.U.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, 3 ŞAHSIN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN ŞAHIS, YARALANDI.