Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezine bağlı Ağaçkonak Köyü'nde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki İmam A. kendi tabancasını temizlediği sırada silahın ateş aldığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, evinde tabancasını temizlerken meydana gelen kazada mermi sol ayağına isabet eden İmam A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

tedavi ve soruşturma:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İmam A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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