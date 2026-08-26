Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Megaboard'ta dumanlar yükseliyor: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına müdahale sürüyor

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard Fabrikası'nda çıkan yangında dumanlar kent genelinden görülüyor; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Megaboard'ta dumanlar yükseliyor: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına müdahale sürüyor

olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor:

Elazığ'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

gönderilen ekipler ve müdahale detayları:

Bölgeye, öncelikli olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; ayrıca çevre belde itfaiyeleri de yangına müdahale etmek üzere bölgeye çağrıldı. Ekipler, ara ara yaşanan patlamalar nedeniyle önceliği personel güvenliğine vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Yetkililer, mevcut durumda can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisinin bildirilmediğini aktardı.

gözlemler ve güvenlik önlemleri:

Saha ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor; soruşturma ve hasar tespiti, yangın kontrol altına alındıktan sonra detaylandırılacak. Yetkililer, civardaki vatandaşları uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği, alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin ve destek birimlerinin koordineli çalıştığı bildirildi.

ELAZIĞ’DA MEGABOARD YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANLAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN...

ELAZIĞ’DA MEGABOARD YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANLAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜLÜRKEN, ARA ARA PATLAMALARIN YAŞANDIĞI FABRİKANIN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı
images

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alı...
images

Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi
images

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Müzik ve yeniden başlayanlar: Yaprak Sayar ile Alper Uzkur denetimli serbestlik yükümlüleriyle buluştu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı