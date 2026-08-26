Megaboard'ta dumanlar yükseliyor: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına müdahale sürüyor

olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor:

Elazığ'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

gönderilen ekipler ve müdahale detayları:

Bölgeye, öncelikli olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; ayrıca çevre belde itfaiyeleri de yangına müdahale etmek üzere bölgeye çağrıldı. Ekipler, ara ara yaşanan patlamalar nedeniyle önceliği personel güvenliğine vererek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Yetkililer, mevcut durumda can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisinin bildirilmediğini aktardı.

gözlemler ve güvenlik önlemleri:

Saha ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor; soruşturma ve hasar tespiti, yangın kontrol altına alındıktan sonra detaylandırılacak. Yetkililer, civardaki vatandaşları uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği, alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin ve destek birimlerinin koordineli çalıştığı bildirildi.

ELAZIĞ’DA MEGABOARD YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANLAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜLÜRKEN, ARA ARA PATLAMALARIN YAŞANDIĞI FABRİKANIN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR