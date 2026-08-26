Pınarbaşı'nda 4,1 büyüklüğündeki deprem mahallede çatlak ve duvar yıkımına neden oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sarsıntı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri ile yerel yetkililer bölgeye yönlendirildi.

Saat, büyüklük ve derinlik:

Depremin büyüklüğü 4,1 Mw olarak ölçüldü ve sarsıntı saat 09.53'te gerçekleşti. Kayıtlara göre odak derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Resmi açıklama ve saha çalışmaları:

AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlandığı; an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Hasar ve etkilenen mahalle:

İlçeye bağlı Yukarıborendere Mahallesi'nde bazı yapılarda çatlaklar oluştu. Bir evin duvarının bir bölümünde yıkıntı tespit edildi. Resmi açıklamaya göre şu ana kadar can kaybı veya ağır yaralanma bildirimi bulunmuyor, hasarın boyutu ekiplerin saha çalışmalarıyla netleştirilecek.

Yerel yetkililer ve arama-kurtarma ekipleri, ön hasar tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor; vatandaşlardan tedbirli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

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