Dumanlar gökyüzünü sardı Elazığ'da Megaboard fabrikasında yangın dronla görüntülendi

Yangının seyri:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken fabrika sahası çevresinden de dumanlar görüldü. Olay yerinde zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Müdahale çalışmaları:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere yönelerek soğutma ve söndürme çalışmaları yürütüyor; yangının diğer tesislere sıçramaması için önlemler alınıyor. Henüz yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Dron görüntüsü olayın boyutunu gösterdi:

Yangın anı ve dumanın yüksekliği, olay yerinden dronla havadan kaydedildi. Yayınlanan görüntülerde fabrikanın üst bölümlerinden yükselen duman ve ara ara yaşanan patlamalar net şekilde görünürken, yetkililer müdahalenin sürdüğünü belirtti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

ELAZIĞ’DA MEGABOARD YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ