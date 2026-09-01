Kastamonu'da habersiz tatbikat enkaz kurtarma kapasitesini test etti

Tatbikatın senaryosu ve uygulama alanı:

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ihtimâl afetlere hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat, habersiz şekilde uygulandı. Senaryo gereği, bir dönem çocuk yuvası olarak hizmet veren ve yıkım çalışmaları devam eden iki katlı bir binada çökme meydana geldi. Çökme ihbarı üzerine olay yerine hızla müdahale edildi.

Göreve sevk edilen birimler ve müdahale:

Tatbikatta AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, jandarma komandolar, jandarma arama ve kurtarma köpekleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, İl Özel İdaresi ekipleri, Türk Kızılayı ve akredite arama ve kurtarma dernekleri görev aldı. Ekipler, senaryoya göre binanın altında kaldığı bildirilen vatandaşları aramak için hemen enkaz alanına intikal etti.

Arama çalışmaları sırasında kurtarma ekipleri, "sesimi duyan var mı" çağrılarına yanıt aradı ve arama-kurtarma köpekleriyle koordineli bir tarama gerçekleştirildi. Ekiplerin hızlı ve organize müdahalesi, uygulamanın gerçekçi bir tablo çizmesini sağladı.

İlk müdahale ve tatbikatın süreci:

Senaryo gereği enkazdan kurtarılanlara ilk müdahaleler sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tatbikatın, kurumların koordinasyon ve hazırlık düzeyini test etmek amacıyla gece boyunca devam edeceği bildirildi. Yetkililer, düzenlenen habersiz uygulamaların saha hazırbulunuşluğunu ölçmede önemli olduğunu vurguladı.

KASTAMONU’DA BİNA GÖÇMESİ SENARYOSUYLA YAPILAN HABERSİZ TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI. TATBİKATTA GÖREV ALAN EKİPLER, BİNA GÖÇMESİNİN OLDUĞU ALANA KOŞARAK GELEREK, ENKAZ ALTINDA ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.