Dolar 48,2729 +0,01%
Euro 55,9850 -0,24%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.787,55 -2,41%
EUR/USD 1,1593 -0,26%
Brent Petrol 95,08 +5,07%
--°

Asma yaya köprüsünde kameriye alevlere teslim oldu, 20 metrelik bölüm zarar gördü

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangında ahşap kameriye tamamen yanarken, köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümü zarar gördü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Asma yaya köprüsünde kameriye alevlere teslim oldu, 20 metrelik bölüm zarar gördü

Adana'da asma yaya köprüsünde yangın

Adana Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirinden ayıran asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Köprünün ayağının altında bulunan ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede yükselerek köprünün ahşap bölümüne sıçradı.

yangının seyri:

İlk belirlemelere göre alevler kameriyede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevlerin büyümesi sonucu köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümü yangından etkilendi; kameriye ise tamamen yandı. Olayın meydana geldiği alanın, kent içi yaya ulaşımı açısından kullanılan bir güzergâh olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve hasarın tespiti ile onarım sürecine ilişkin çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ADANA&#039;DA SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BULUNAN ASMA YAYA KÖPRÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. AHŞAP...

ADANA'DA SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BULUNAN ASMA YAYA KÖPRÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. AHŞAP KAMERİYEDE BAŞLAYAN ALEVLER KISA SÜREDE KÖPRÜYE SIÇRARKEN, YAKLAŞIK 20 METRELİK BÖLÜM YANGINDA ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece yarısı çarpışma: İnegöl'de motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı
images

Arkadaş şakası bıçakla sonlandı: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı
images

Banaz'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
images

Uşak'ta firari hükümlü TEM operasyonuyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece yarısı çarpışma: İnegöl'de motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı

Ruhunu geri kazanan semtin simgesi: Yeni Cami'nin ışıkları yıllar sonra yandı

Sivasspor kadrosunda ayrılık: Badji ile sözleşme sona erdi

Rafael Leao Galatasaray'da sahaya ilk adımını attı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı