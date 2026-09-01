Asma yaya köprüsünde kameriye alevlere teslim oldu, 20 metrelik bölüm zarar gördü

Adana'da asma yaya köprüsünde yangın

Adana Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirinden ayıran asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Köprünün ayağının altında bulunan ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede yükselerek köprünün ahşap bölümüne sıçradı.

yangının seyri:

İlk belirlemelere göre alevler kameriyede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevlerin büyümesi sonucu köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümü yangından etkilendi; kameriye ise tamamen yandı. Olayın meydana geldiği alanın, kent içi yaya ulaşımı açısından kullanılan bir güzergâh olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve hasarın tespiti ile onarım sürecine ilişkin çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ADANA'DA SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE BULUNAN ASMA YAYA KÖPRÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. AHŞAP KAMERİYEDE BAŞLAYAN ALEVLER KISA SÜREDE KÖPRÜYE SIÇRARKEN, YAKLAŞIK 20 METRELİK BÖLÜM YANGINDA ZARAR GÖRDÜ.