Adıyaman'da 'sokaklar güvende' operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Sokaklar güvende operasyonları kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen toplam 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanma süreci:

Operasyon kapsamında A.J.S.S., F.H.S., M.T.G.A.W. ve M.H.M.M. isimli şahıslar ikametlerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarla yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen beşinci şüpheli F.A.'nın ise ikametinde bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan dört kişi, adli işlemler için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın seyri ve hukuki süreç:

Olayla ilgili soruşturma, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. Soruşturma kapsamında delil toplama, şüphelilerin ifadelerinin alınması ve gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından izlenecek prosedürlere göre adli mercilere sevk işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI KAPSAMINDA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.