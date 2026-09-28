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adliyede 'limon tuzu' savunması yapan şüpheli cezaevine gönderildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinde 295 gram metamfetamin ve kenevir tohumu ele geçirilen 39 yaşındaki G.A., adliyede 'evden limon tuzu alıyorlar' diyerek savunma yaptı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

adliyede 'limon tuzu' savunması yapan şüpheli cezaevine gönderildi

Şüpheli adliyeden cezaevine sevk edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan istihbari çalışmada, 39 yaşındaki G.A. üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine götürülmek üzere çıkarıldı.

arama ve ele geçirilen maddeler:

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan ev ve eklenti aramalarında 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

adliyede savunma ve işlem süreci:

Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılırken hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen sorulara G.A., "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" şeklinde tepki gösterdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise, "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi.

Suçlamalara ilişkin işlemlerin ardından şüpheli, jandarma aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EVİNDEN 295 GRAM METAMFETAMİN ELE...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA EVİNDEN 295 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ, CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMEK ÜZERE ADLİYEDEN ÇIKARILDIĞI SIRADA, "EVDEN LİMON TUZU ALIYORLAR, METAMFETAMİN DİYORLAR" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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