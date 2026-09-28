Yemeksepeti’nin 25 yıllık mirasıyla yeni dönemi: Esra Ünlüaslan göreve başladı

Atama ve öncelikler:

Esra Ünlüaslan, 28 Eylül tarihi itibarıyla Yemeksepeti CEO'su olarak göreve başladı. Ünlüaslan, platformun 25 yıllık birikiminden güç alarak şirketin yeni büyüme döneminde hizmet kalitesini ve kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Yeni dönemde öncelikler arasında her siparişte daha güvenilir, kolay ve sorunsuz bir deneyim sunmak; kurye iş ortaklarından restoranlara, marketlerden diğer iş ortaklarına uzanan ekosistemin platformla birlikte sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemek yer alıyor.

Kariyer geçmişi:

Ünlüaslan, Yemeksepeti'ne katılmadan önce Amazon Türkiye’de pazaryeri satış, ihracat ve teslimat deneyimi alanlarında genel müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde pazaryerindeki satıcı tabanının ve ürün çeşitliliğinin büyütülmesine ve işin kârlılığa ulaşmasına liderlik etti; Amazon Türkiye, teslimat hızı bakımından Amazon’un Avrupa operasyonları arasında ilk sıraya yükseldi.

Kariyerine Goldman Sachs’ın New York ofisinde döviz piyasaları analisti olarak başlayan Ünlüaslan, ardından Boston Consulting Group’ta yönetim danışmanlığı yaptı. Ayrıca CPF Türkiye’de strateji genel müdürlüğü ve Borusan Cat Türkiye’de strateji, büyüme ve inovasyon direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Liderlik vizyonu:

Ünlüaslan, atamayla ilgili şunları söyledi:

Yemeksepeti’ne tarihinin böylesine önemli bir dönemecinde katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’de milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası olan, sevilen ve dijital yenilikleriyle tanınan bir markaya liderlik edecek olmak benim için büyük bir heyecan. Önceliğimiz, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara her siparişte güvenilir, kolay ve sorunsuz bir deneyim sunmak olacak. Aynı zamanda kurye iş ortaklarımızdan restoranlara, marketlerden diğer iş ortaklarımıza uzanan ekosistemimizin platformla birlikte sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz. Şirketimizin güçlü ve yetkin ekibiyle, sağlam temellerimizden güç alarak yeni fırsatları değerlendirecek, inovasyonu hızlandıracak ve Türkiye genelindeki kullanıcılarımız ve iş ortaklarımız için daha fazla değer oluşturacağız.

Atama, Yemeksepeti için hem servis kalitesinin iyileştirilmesi hem de ekosistem odaklı büyümenin sürdürülmesi anlamında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ünlüaslan’ın e-ticaret ve strateji odaklı geçmişi, şirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerine yön verecek ana unsurlardan biri olacak.

ESRA ÜNLÜASLAN, 28 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA YEMEKSEPETİ CEO’SU OLARAK GÖREVE BAŞLADI.