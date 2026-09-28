Gündemde savunma ve ulaşım işbirliği: Güler ile Uraloğlu buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.