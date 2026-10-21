Malatya İkizce-Cafana'da direğe çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Malatya İkizce-Cafana mevkiinde kaza

Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Malatya-Kayseri karayolu İkizce-Cafana mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı ve kısa sürede alev aldı.

Kaza anı ve yangının seyri

Olayın meydana geldiği saatte çevredeki sürücüler ve görgü tanıkları durumu yetkililere bildirdi. Çarpmanın şiddeti nedeniyle otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyüdü; yangının çıkış nedeni çarpmanın etkisiyle oluşan mekanik hasar olarak değerlendirildi.

Müdahale ve araçtaki hasar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı ve bu konuda netleşme bekleniyor.

MALATYA-KAYSERİ KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK ALEV ALMASI SONUCU ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.