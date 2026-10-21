Lise öğrencilerine acil çağrı ve dijital güvenlik eğitimi veren polis ekipleri

Polis ekiplerinden okula kapsamlı bilgilendirme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler polislik mesleği hakkında bilgi alırken, gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri riskler ve doğru davranış biçimleri ele alındı.

Acil çağrı kullanımı ve kişisel güvenlik:

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı ile iletişim kurulması gereken durumlar ve hattın etkin kullanımı anlatıldı. Ayrıca kişisel güvenlik kuralları, trafikte uyulması gereken temel ilkeler ve güvenli davranışlar üzerinde durularak, olası tehlikelere karşı bilinçlenmeleri sağlandı.

Dijital ortamda güvenlik ve siber zorbalık:

Etkinlik kapsamında güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, dijital platformlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları, şüpheli durumları paylaşmamaları ve gerekli gördüklerinde yetkililere başvurmaları tavsiye edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bu tür bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.