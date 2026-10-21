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Hanönü pazarında otomobilin bacağı üzerinden geçtiği kadın hastaneye kaldırıldı

Hanönü pazarında 37 PC 030 plakalı otomobilin çarptığı F.M., aracın bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı; ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hanönü pazarında otomobilin bacağı üzerinden geçtiği kadın hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde pazar yerinde kaza

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarında meydana gelen kazada, Ş.A. idaresindeki 37 PC 030 plakalı otomobil pazarda alışveriş yapan F.M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, aracın bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş biçimini ve sorumlulukları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU&#039;NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE HALK PAZARINDA OTOMOBİLİN ÇARPARAK BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ...

KASTAMONU'NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE HALK PAZARINDA OTOMOBİLİN ÇARPARAK BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ KADIN YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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