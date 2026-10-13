Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik, estetik ve yeşil öncelikli kapsamlı yenileme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde kent merkezinin önemli ulaşım ve ticaret akslarından biri olan Adnan Menderes Bulvarında kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Proje, kentin kent estetiğini güçlendirmek, yaya erişilebilirliğini artırmak ve trafik akışını düzenlemek üzere planlandı.

Projeye ayrılan bütçe 124 milyon 188 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, yenileme yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki bulvarı kapsıyor. Çalışmalar etap etap yürütülecek; buna rağmen proje süresince hem araç hem de yaya trafiğinin devam etmesine özen gösterilecek.

proje kapsamı ve tasarım:

Yenileme çalışmaları, bulvarın zemin düzenlemelerinden peyzajına, kent mobilyalarından aydınlatmaya kadar geniş bir alanı içeriyor. Bulvar zemininde dayanıklılığı ve estetiği öne çıkaran doğal taş kaplama ve bordür uygulamalarıyla çağdaş bir görsel bütünlük hedefleniyor. Meydan bölümünde geçmişle bağ kuracak nostaljik bir durak tasarımıyla birlikte modern tasarımlı duraklar da toplu taşıma kullanımını destekleyecek şekilde planlandı.

Projede mevcut ağaçların korunmasına özel önem verilecek; refüj ve yeşil alan düzenlemelerinde dört mevsim boyunca canlılık sağlayacak bitkisel tercihlerin yapılması hedefleniyor. Bu düzenlemelerle bulvarın hem görsel hem de ekolojik dokusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ulaşım, erişilebilirlik ve esnaf odaklı uygulamalar:

Ulaşım konforu, projenin merkezinde yer alıyor. Ara sokak bağlantıları, araç dönüşleri, otopark düzenlemeleri ve toplu taşıma duraklarının konumlandırılması bir bütün olarak ele alınarak trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında etaplarda esnafın faaliyetleri ön planda tutulacak ve trafik akışının güvenli olması için gerekli işaretlemeler ile görevli personel bulunacak.

Yaya erişilebilirliği kapsamında engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabası kullanan aileler göz önünde bulundurularak yaya geçitleri, kaldırım bağlantıları ve erişilebilirlik rampaları yenilenecek. Toplu taşıma duraklarının düzenlenmesi, araçların güvenli yanaşmasına imkan sağlayacak yol çizgileri ve zemin işaretlemeleriyle desteklenecek.

kentsel donatılar, mobilyalar ve aydınlatma:

Bulvarın sosyal kullanımını artırmak için çağdaş kent mobilyaları, oturma birimleri ve düzenli bir tasarım dili uygulanacak. Meydan bölümündeki nostaljik durak ile modern kent mobilyaları arasındaki estetik denge, bulvara hem işlevsel hem de kimlikli bir görünüm kazandıracak.

Aydınlatma sistemleri de yenilenerek akşam saatlerinde güvenli ve konforlu kullanım sağlanacak; modern armatürler mimari ve peyzaj özelliklerini ön plana çıkaracak şekilde konumlandırılacak.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Başkan Çerçioğlu, "Bir yatırımımızı daha hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ticari hayatı, ulaşımı, yeşil alanları ve kamusal kullanım alanlarını birlikte ele alan projemiz ile Adnan Menderes Bulvarı’nın Aydınımızın kent kimliğini yansıtan, vatandaşlarımızın günlük yaşamına eşlik eden ve ticari hareketliliği destekleyen bir merkez olarak yeniden düzenlenmesini amaçlıyoruz. Yatırımımızın şimdiden Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yenileme çalışması; kent estetiği, ulaşım düzeni, esnafın çalışma koşulları ve kamu alanlarının kullanımı açısından bütüncül bir dönüşüm vaat ediyor. Etaplı uygulama yaklaşımıyla çalışmalar sürerken, projenin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinde daha erişilebilir, düzenli ve estetik bir yaşam alanı hedefleniyor.

ADNAN MENDERES BULVARI’NDA YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI