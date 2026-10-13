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Turgutlu Kervan Yolu'nda prestij cadde dönüşümü başladı

Manisa Büyükşehir ile Turgutlu Belediyesi'nin iş birliğiyle Kervan Yolu'nda başlayan yol kaldırma ve üstyapı çalışmaları, ilçenin önemli arterini prestij caddeye dönüştürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Turgutlu Kervan Yolu'nda prestij cadde dönüşümü başladı

Turgutlu'da kervan yolu çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Kervan Yolu prestij cadde projesinde ilk adım atıldı. Projenin ilk aşaması olan yol kaldırma çalışmaları sahada başladı; amaç, ilçenin önemli ulaşım güzergâhlarından Kervan Yolu'nu daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturmaktır.

Proje ortaklığı ve saha incelemesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ekiplerden bilgi aldı. İncelemeye Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ile teknik ekip de katıldı. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun, projenin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Altyapıdan üstyapıya:

Başkan Akın, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti ve şunları söyledi: "Turgutlu’muzun en önemli arterlerinden biri olan Kervan Yolu’nda prestij caddesi çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Turgutlu’muzda altyapı çalışmalarından dolayı biraz zor günler geçiriyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi cefa çekmeden sefa sürülmüyor. Artık altyapı çalışmalarını sonlandırma noktasına geldik ve yol çalışmalarımız Turgutlu’muzun 5 hattında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok yakın zamanda Turgutlu halkına sefa sürdürmeyi vadediyoruz"

Kervan Yolu'nda başlayan çalışmalar, ilçenin üstyapısını yenilemeye yönelik projeler arasında yer alıyor. Proje tamamlandığında cadde, trafik akışı, yaya düzenlemeleri ve kentsel görünüm açısından yenilenmiş bir kimliğe kavuşacak şekilde düzenlenecek.

TURGUTLU’DA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK KERVAN YOLU PRESTİJ...

TURGUTLU’DA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK KERVAN YOLU PRESTİJ CADDESİ PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI. YOL KALDIRMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİĞİNİ BELİRTEREK, "ÇOK YAKIN ZAMANDA TURGUTLU HALKINA SEFA SÜRDÜRMEYİ VADEDİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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