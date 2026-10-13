Asbestli borular tarihe karıştı: Maltepe'ye modern içme suyu hattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akının talimatıyla başlatılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde D9 İçme Suyu Deposuna bağlı 1.000 metre uzunluğundaki asbestli içme suyu şebeke hattı deplase edilerek değiştirilmiş ve çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır.

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

BASKİ ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, yıllardır sık arıza veren ve su kesintilerine yol açan asbestli borular yerine daha dayanıklı ve sağlıklı borular döşenmiştir. Projenin öncelikli hedefi hem su temininde sürekliliği sağlamak hem de halk sağlığını korumaktır. Bu müdahale, Balıkesir genelinde sürdürülen altyapı seferberliğinin bir parçasını teşkil ediyor.

Yerinde inceleme ve yetkili açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ahmet Akın, altyapı yatırımlarının görünürlüğüne bakılmaksızın önemine vurgu yaparak, asbestli boruların oluşturduğu sağlık riskine dikkat çekti: "Asbestli boru zehir saçan boru demek. Bu memleket bunu hak etmiyor." Başkan Akın, asbestli hatların komple değiştirilmesinin maliyetli ancak vazgeçilemez bir yatırım olduğunu belirtti.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise, eski hatların hem sık arıza yaparak hizmette aksamalara neden olduğunu hem de sağlık riski oluşturduğunu ifade ederek, Maltepe'deki hattın deplase edilmesiyle bölge halkının daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştuğunu kaydetti. Öztürk, il genelinde planlı ve kararlı şekilde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Yerel tepki ve hayata etkisi:

Maltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çakır, mahalle halkının uzun süredir üst kotlara su çıkmaması ve sık su kesintilerinden şikâyetçi olduğunu belirtti. Çakır, yapılan çalışmayla sorunun çözüldüğünü söyleyerek Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Mahalle sakinleri de hatların neredeyse "15 günde bir" patladığını aktararak, yenileme çalışmalarının günlük yaşamı doğrudan iyileştirdiğini dile getirdiler. Bu tür müdahaleler, hem altyapı güvenilirliğini artırmakta hem de sağlık risklerini azaltmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma, kent genelinde 20 ilçede eş zamanlı süren asbestli boru yenileme programının somut bir örneğini oluşturuyor. Yetkililer, altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesi için benzer çalışmalara aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

BALIKESİR’İN İÇME SUYU HATLARI ASBESTLİ BORULARDAN TEMİZLENİYOR