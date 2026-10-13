Cider yolu dönüşümü Manisa'da alternatif güzergâh sunacak

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmayı amaçlayan Cider Yolu ve Menemen Caddesi'ndeki sıcak asfalt uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar, Öğretmenevi bölgesinden Menemen Kavşağı'na uzanan güzergâhta yürütülüyor ve yolun imar planına uygun olarak 3 gidiş ve 3 geliş şeritli hale getirilmesi planlanıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bitümlü temel imalatları tamamlandı, sıcak asfalt serimi yapılıyor ve yağmur suyu ızgaralarının tamamı yerleştirildi. Bordür uygulamalarının ardından yolun kalan bölümlerinin kamulaştırma işlemlerinin bitmesini takiben ulaşıma açılması hedefleniyor.

altyapı çalışmaları ve trafik etkisi:

Yapılan düzenlemeyle Mimar Sinan Bulvarı'ndaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yolun genişletilmesi, yağmur suyu altyapısının tamamlanması ve bordür imalatlarıyla birlikte sürüş güvenliği ve akışkanlığın artırılması hedefleniyor. Yerel yönetim, çalışmaların tamamlanmasının sürücülerin trafikte bekleme sürelerini kısaltacağını ve bölgedeki ulaşım konforunu artıracağını vurguluyor.

yerel görüşler ve beklentiler:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin kent ulaşımında kritik bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi: "Manisa’mızın ulaşım ağında kritik bir role sahip olan Cider Yolu ve Menemen Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Öğretmenevi bölgesinden Menemen Kavşağı’na uzanan bu güzergâhı, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere modern ve güvenli bir yola dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Mimar Sinan Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğu hafifleyecek, sürücülerimizin trafikteki bekleme süreleri kısalacak. Fatih ve Barbaros mahallelerimiz de modern bir ulaşım ağına kavuşacak. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manisa’mız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Fatih Mahallesi Muhtarı Tansel Satıcı da mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği çalışmanın başlamasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, yolun tamamlanmasıyla mahallenin daha modern bir caddeye kavuşacağını ifade etti. Esnaf Niyazi Nayir ise projenin bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını, yol kenarındaki yapılarda toz ve toprak sorunlarının azalacağını belirtti.

Belediye yetkilileri, kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı kısımlarda yolun aşama aşama hizmete açılacağını ve tamamlandığında hem yerel trafiğin hem de imara açılan çevre alanların hareketleneceğini kaydediyor. Projenin özellikle Fatih ve Barbaros mahalleleri için önemli bir altyapı ve ulaşım yatırımı olduğu vurgulanıyor.

Yetkililer, yapılan çalışmaların kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde sürdürülmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını; halkın güvenliği ve bölgesel trafiğin rahatlatılmasının öncelik olduğunu belirtiyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATMASI HEDEFLENEN CİDER YOLU VE MENEMEN CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.