Olayın detayları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce İsmet İnönü 1 Caddesine yerleştirilen ve kentin hafızasında yer eden "Dedikoducu Kadınlar" heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda heykelde zarar oluşurken, çevrede bulunan park bankları da kırıldı ve kamusal alana yönelik zararlar kayda geçti.

Olay, kent estetiği ve ortak kullanım alanlarına ilişkin duyarlılığı gündeme taşıdı; saldırının yaratığı görüntüler, sokaktaki vatandaşların tepkisini topladı ve sosyal çevrede tartışma başlattı.

Belediyenin açıklaması ve soruşturma:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada kamusal alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yılların emeğiyle güzelleşen, sanatla ve kültürle değer kazanan Eskişehir’in simgelerini korumak hepimizin görevi. Unutulmamalı ki bu kent hepimizin; sokakları, parkları, heykelleri ve banklarıyla hepimize emanet!"

Kamu malına zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kameraları kontrol ediliyor. Belediye yetkilileri, kent mobilyalarına, sanat eserlerine ve ortak kullanım alanlarına zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Eskişehir’in hep birlikte korunması gerektiğinin altını çizdi.

Olay, kent yaşamında kamu alanlarına sahip çıkma ve kültürel değerleri koruma konularını yeniden görünür kıldı; yetkililerin kamera incelemesi ve soruşturma süreci, saldırıyı gerçekleştirenlerin belirlenmesine yönelik ana adım olarak takip ediliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YILLAR ÖNCE İSMET İNÖNÜ 1 CADDESİ’NE YERLEŞTİRİLEN VE KENTİN HAFIZASINDA KENDİNE YER EDİNEN "DEDİKODUCU KADINLAR" HEYKELİ, ŞEHİR MAGANDALARININ SALDIRISINA UĞRADI.