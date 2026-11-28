AFAD'ın yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği:

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yerel gönüllüler ve kurum çalışanları bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Katılımcılar ve destek:

Organizasyona AFAD gönüllüleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalışmaya ayrıca Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeli de destek verdi, koordinasyon yerinde sağlandı.

Uygulama ve etkinliğin sonlanması:

Etkinlik kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi ve planlanan çalışmalar tamamlandığında etkinlik sona erdi. Yapılan uygulama, yeni hizmet binası yerleşkesinin çevre düzenlemesine katkı sağlamak hedefiyle yürütüldü.

ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASI YERLEŞKESİNDE AĞAÇLANDIRMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.