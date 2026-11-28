Etkinlikten genel bakış:

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde düzenlenen Takeover Day (Devralma Günü) etkinliğinde, 9-12 yaş aralığındaki 15 çocuk bir günlüğüne müzeyi devraldı. Katılımcılar arasında müze müdürü, müdür yardımcısı, tur rehberi, gişe görevlisi, güvenlik, karşılama görevlisi, mağaza personeli, sosyal medya yöneticisi, eğitimci ve arkeolog rolleri yer aldı.

Etkinlik, müzeciliğin farklı çalışma alanlarını tanıtmayı amaçlarken, ÇOMÜ Müzecilik Bölümü'nden gelen 8 öğrenci uygulamalı eğitim desteği verdi. Program, ziyaretçi hizmetlerinden eserlerin korunmasına, rehberlikten sergilemeye kadar günlük işleyişin arka planını çocuklara gösterdi.

Çocukların sergi hazırlığı ve uygulamalı deneyim:

Etkinlik kapsamında çocuklar, Troya Müzesi koleksiyonundaki eserler ile müze mağazasında satılan heykel ve sikke replikalarını kullanarak kendi sergilerini tasarladı. Eser seçimi, mekan düzenlemesi, sergileme ve anlatı oluşturma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyen öğrenciler, bir serginin hazırlık aşamalarını baştan sona yaşadı. Bu çalışma, çocuklara hem küratöryel karar alma hem de ziyaretçi gözüyle sunum yapma becerisi kazandırdı.

Ayrıca görev dağılımı çerçevesinde güvenlik ve idari işler, teknik hizmetler ve ziyaretçi memnuniyeti gibi rutin uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı; çocuklar bu alanlarda pratik roller üstlendi ve günlük operasyonun parçalarını deneyimledi.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci:

Programın sürdürülebilirlik bölümünde ise atık kağıtların yeniden değerlendirilmesiyle kağıt yapım etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, kullanılmış kağıtların yeniden üretime kazandırılmasını deneyimleyerek geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık edindi. Bu uygulama, müzeciliğin sadece geçmişi korumak olmadığını; aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bilincin inşasıyla da bağlantılı olduğunu gösterdi.

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, etkinliğin müzelerin toplumsal ve eğitsel rolünü ortaya koyması açısından önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Müze denildiğinde çoğu zaman akla sergilenen eserler geliyor. Oysa bir müzenin arkasında çok sayıda uzmanlık alanı, emek ve ortak çalışma bulunuyor. Biz çocukların müzeyi yalnızca gezen değil; tanıyan, sorgulayan, merak eden ve deneyimleyen bireyler olarak görmelerini istiyoruz. Çünkü müzeler, çocukların kültürel mirasla bağ kurabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve farklı disiplinlerle tanışabilecekleri çok özel öğrenme ortamlarıdır. Kültürel mirasın korunması kadar, onu sahiplenecek ve geleceğe aktaracak bilinçli kuşakların yetişmesi de bizim sorumluluğumuz."

Etkinlik, farklı yaş gruplarını ortak bir öğrenme ve deneyim paylaşımı ortamında bir araya getirirken, müzelerin toplumsal rolünü güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Çocukların hem mirası tanıma hem de korumaya yönelik pratik deneyimler edinmesi, müze eğitiminin uzun vadeli etkilerine işaret ediyor.

ÇANAKKALE’DE, 5 BİN 600 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP TROYA ÖREN YERİ’NDEN ÇIKAN ESERLERİN SERGİLENDİĞİ TROYA MÜZESİ’NDE 'TAKEOVER DAY' (DEVRALMA GÜNÜ) ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİK ÇERÇEVESİNDE BİR GÜN BOYUNCA 15 ÇOCUK MÜZEYİ DEVRALARAK, MÜZE MÜDÜRÜ, MÜDÜR YARDIMCISI, MÜZEDE TUR REHBERİ, GİŞE GÖREVLİSİ, GÜVENLİK, KARŞILAMA GÖREVLİSİ, MAĞAZA PERSONELİ, SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ, EĞİTİMCİ, ARKEOLOG OLARAK ÇALIŞTI.