Afyon'da Zafer Mix Cup 2026 kortta dostluk ve rekabetle sona erdi

Zafer Mix Cup 2026 sona erdi

Afyon Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya’nın organizasyonunu üstlendiği, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Zafer Mix Cup 2026, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.

Organizasyon ve katılım:

Afyonkarahisar’da düzenlenen turnuva, tenis severleri bir araya getirdi. Turnuvaya toplam 20 takım ve 40 sporcu katıldı; mücadeleler boyunca kortlarda kıyasıya rekabet izlendi. Organizasyon, yerel tenis camiasının bir araya gelmesini sağlayan bir platform oldu.

Final maçı ve ödüller:

Turnuvanın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim çifti karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen final mücadelesini kazanan Sıla-Erdem ikilisi, Zafer Mix Cup 2026’nın şampiyonu oldu.

Etkinlik sadece sportif başarıların değil, centilmenlik, emek ve tenise verilen desteğin de ön plana çıktığı bir organizasyon olarak öne çıktı. Turnuva sonunda toplam 16 ödül sahiplerini buldu ve katılımcılar ile izleyiciler tarafından olumlu geri dönüşler alındı.

Organizatörlerin ve sponsorların katkısıyla gerçekleşen Zafer Mix Cup 2026, bölgedeki tenis faaliyetlerinin görünürlüğünü artırırken, genç sporcular için de rekabetçi bir deneyim sundu.

AFYON TENİS MASTERLAR ADINA İBRAHİM KARAKAYA’NIN ORGANİZASYONUYLA DÜZENLENEN, FSM KULÜP BAŞKANI MEHMET EKMEKÇİ’NİN SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ ZAFER MİX CUP 2026 TENİS TURNUVASI, FSM KORTLARINDA OYNANAN GÖSTERİ VE FİNAL MAÇLARIYLA SONA ERDİ.