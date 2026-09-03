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Afyonkarahisar 9. kez dünya motokrosunun küresel sahnesi oluyor

MXGP Türkiye, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenleniyor; 180 ülkede yayınla Türkiye'nin spor turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Afyonkarahisar 9. kez dünya motokrosunun küresel sahnesi oluyor

Afyonkarahisar'da buluşma:

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye, bu yıl 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek. Organizasyon, 9. kez aynı kentte düzenlenerek Cumhuriyet tarihinde uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen motor sporları organizasyonlarından biri olma özelliğini koruyor.

Yarışlar, hem Türkiye'deki motor sporları camiası için prestijli bir sınav niteliği taşıyor hem de ülkenin spor turizmi ve tanıtımına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir mecra sunuyor.

Yayın ağı ve uluslararası erişim:

MXGP Türkiye, küresel yayın ağı sayesinde 180 ülkede potansiyel olarak 3,5 milyar izleyiciye ulaşacak. Bu geniş erişim, organizasyonun ülke tanıtımına ve yerel ekonomiye sağlayacağı katkının büyüklüğünü ortaya koyuyor; organizasyonun yayın gelirleri ve turizm etkisi milyarlarca liralık bir değer yaratma potansiyeli taşıyor.

Katılımcılar ve yarış programı:

Etkinlikte Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sporcular mücadele edecek.

Yarışlar kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası kategorilerinde EMX250 ve EMX125 yarışları düzenlenecek. Türkiye'yi temsilen MXGP'de Yiğit Ali Selek ve Mustafa Resul Kurtuluş, EMX125'te Deniz Karahan, EMX250'de ise Irmak Yıldırım start alacak.

Organizasyon, hem elit düzey sporcular için rekabet alanı sunuyor hem de daha geniş bir izleyici ve sporcu havuzu aracılığıyla Türkiye'nin motosiklet sporlarındaki konumunu pekiştiriyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MOTOKROS ORGANİZASYONLARINDAN MXGP TÜRKİYE, 4-6 EYLÜL TARİHLERİNDE...

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MOTOKROS ORGANİZASYONLARINDAN MXGP TÜRKİYE, 4-6 EYLÜL TARİHLERİNDE AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. ŞAMPİYONA, 180 ÜLKEDE MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞARAK TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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