Elmalı’da yörük göçü ve kültür mirası meydanda canlandı

Elmalı'da 12. temsili yörük göçü coşkuyla gerçekleşti:

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 674'üncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 12. Temsili Yörük Göçü düzenlendi. Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp ilçe merkezinde devam ederken katılımcılar, yörük kıyafetleri ve geleneksel öğelerle kültürel motifleri sokaklara taşıdı.

Güzergah ve katılımcı yoğunluğu:

Göç, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek belirlenen güzergah boyunca ilerledi. Yörükler, davullar ve türküler eşliğinde yürüdü; protokol üyeleri kortejin ön sıralarında yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yürüyüşe katılarak halkın ilgisine karşılık verdi ve kortejin coşkusuna ortak oldu.

Kültürel miras vurgusu ve konuşmalar:

Göçün ardından düzenlenen törende konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir etkinliğin önemine değindi. Bugün Elmalı yörük göçümüzde sokaklar, yollar yine şenlendi, meydanlar doldu, davullar çaldı, türküler yükseldi. Yüzyıllardır bu büyük topraklarda yaşayan bu büyük kültürü, güçlü bir mirası ve bizi biz yapan değerleri, kadim kentimiz Elmalı’da bir yörük kızı olarak sizlerle birlikte yaşatıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Özdemir, Yörük kültürünü tanımlarken şunları belirtti: Yörüklük obada ekmeğini bölüşmek, yolda yükünü paylaşmak, dara düşenin elinden tutmaktır. Konuşmasında yörüklüğü alın teri, çalışkanlık, mertlik ve dayanışma ile ilişkilendirerek bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Başkan Vekili Özdemir şu ifadeyi kullandı: Yörük kültürü türküsüyle, duasıyla, sofrasıyla, göçüyle ve ateşiyle ve en önemlisi insanının gönül zenginliğiyle bu toprakların en güçlü değerlerindendir. Etkinlik, geçmişle gelecek arasında güçlü bir kültürel köprü kurma amacını taşıdı.

Sağlık yatırımı açılışı:

Etkinlik sırasında Başkan Vekili Özdemir, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi bünyesindeki Elmalı Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet verecek Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinin açılışına da katıldı. Özdemir, kurumlar arası işbirliğiyle kazandırılan merkezin Elmalı’ya sağlık ve şifa getirmesini diledi.

YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞEN VE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN YÖRÜK GÖÇÜNE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR DE KATILDI.