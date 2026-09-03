Mühendislik ve üretim gücü ihracatı büyüttü: savunma ve havacılık ağustosta 511,4 milyon dolar

Savunma ve havacılık ihracatında ağustos verileri:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin ihracat performansına ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün, ağustos ayında sektörün ihracatının 511,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

aylık ve dönemsel performans:

Açıklamaya göre, yılın ilk 8 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış kaydederek 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca geride bırakılan 12 aylık dönemde toplam ihracat 10,9 milyar dolar olarak raporlandı.

sektörün güçlü yönleri ve hedefleri:

Görgün, bu performansın sektörün mühendislik yetkinliği, üretim kabiliyeti ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Görgün, "Bugün ulaştığımız ihracat performansı; mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı hedefiyle çalışmaların devam ettiğini vurguladı ve bu başarıda emeği geçen tüm firmalara, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlara teşekkür etti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, "SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİMİZ İHRACATTA GÜCÜNÜ BÜYÜTÜYOR. SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATIMIZ, AĞUSTOSTA 511,4 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ" DEDİ.