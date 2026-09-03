Halil Umut Meler derbide düdük çalacak

Hakem ataması resmileşti:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında pazarî derbi heyecanı sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamayla maçı yönetecek hakem duyuruldu. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında düdüğü FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler çalacak.

Açıklamada, derbinin cumartesi günü saat 20.00’de oynanacağı belirtildi. Atama, TFF tarafından resmi kanallardan ilan edildi ve haftanın hakem planlaması kamuoyuyla paylaşıldı.

4. haftanın hakem listesi:

Yarın 20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam

5 Eylül Cumartesi 17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol

5 Eylül Cumartesi 20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Eylül Pazar 17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

6 Eylül Pazar 17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

6 Eylül Pazar 20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

6 Eylül Pazar 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 Eylül Pazartesi 20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

7 Eylül Pazartesi 20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

derbiye dair beklentiler:

Derbi gibi yüksek gerilimli maçlarda hakem atamaları, müsabakanın akışı ve karar mekanizmaları açısından dikkatle takip ediliyor. Halil Umut Meler'in FIFA kokartlı olması, uluslararası yetkinlik standardını işaret ediyor ve bu tür karşılaşmalarda beklentilerin net ve tutarlı kararlar yönünde olduğu vurgulanıyor.

TFF’nin yayımladığı program, taraftarlar ve kulüpler için maç takvimi ve görevli hakemler konusunda şeffaf bir çerçeve sunuyor. Haftanın kalan maçlarında görev alacak hakem atamaları da aynı açıklamada yer aldı ve ligdeki idari planlamanın parçası olarak kayda geçti.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA OYNANACAK DERBİYİ FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER YÖNETECEK.