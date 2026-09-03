Dolar 48,3091 +0,03%
Euro 56,2986 +0,29%
Bist 13.926,57 -0,88%
Altın Gram 7.023,60 +2,44%
EUR/USD 1,1623 +0,27%
Brent Petrol 96,49 +0,90%
--°

Körfez Gençlerbirliği Kütahya deplasmanından galibiyetle döndü

Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi Takımı, Kütahya deplasmanında 20-36 kazanarak sezona galibiyetle başladı ve şampiyonluk iddiasını korudu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez Gençlerbirliği Kütahya deplasmanından galibiyetle döndü

Körfez Gençlerbirliği Kütahya deplasmanından galibiyetle döndü:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Ragbi Takımı, Kütahya Dumlupınar Sahası’nda oynanan maçta Kütahya Yurdumspor’u 20-36 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Körfez ekibi, deplasmandan moral dolu bir sonuçla ayrıldı.

maçın seyri ve takım performansı:

Körfez temsilcisi, hücum ve savunmada dengeli bir performans göstererek rakibi karşısında kontrolü elinde tuttu. Maç boyunca etkili pas trafiği, kritik savunma müdahaleleri ve disiplinli oyun anlayışı takımın öne çıkmasını sağladı. Bu sonuç, takımın geçen yıl kazandığı şampiyonluk sonrası yeni sezona iddialı başladığının somut göstergesi oldu.

hedefler ve önümüzdeki maçlar:

Körfez Gençlerbirliği, sezonun ilk maçını galibiyetle kapatarak şampiyonluk unvanını koruma yolunda önemli bir adım attı. Kulüp, ilerleyen haftalarda Ottomans ve Pursaklar ile oynayacağı karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılarak grubunu lider tamamlamayı ve yarı finallere doğrudan gitmeyi hedefliyor. Bu maçlar takımın sezon boyunca izleyeceği rota açısından belirleyici olacak.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ KADIN RAGBİ TAKIMI, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÜTAHYA...

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ KADIN RAGBİ TAKIMI, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÜTAHYA YURDUMSPOR’U 20-36 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek
images

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları hız kazandı
images

Burdurlu kick boksçular Zafer Kupası'nda 10 madalya ile döndü
images

Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları hız kazandı

Silivri çarpışmasında bilirkişi: çift taraflı köprüüstü disiplini kazayı hazırladı

Bursa'da ağustos trafik: Burulaş 21 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı