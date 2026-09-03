Körfez Gençlerbirliği Kütahya deplasmanından galibiyetle döndü:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Ragbi Takımı, Kütahya Dumlupınar Sahası’nda oynanan maçta Kütahya Yurdumspor’u 20-36 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Körfez ekibi, deplasmandan moral dolu bir sonuçla ayrıldı.

maçın seyri ve takım performansı:

Körfez temsilcisi, hücum ve savunmada dengeli bir performans göstererek rakibi karşısında kontrolü elinde tuttu. Maç boyunca etkili pas trafiği, kritik savunma müdahaleleri ve disiplinli oyun anlayışı takımın öne çıkmasını sağladı. Bu sonuç, takımın geçen yıl kazandığı şampiyonluk sonrası yeni sezona iddialı başladığının somut göstergesi oldu.

hedefler ve önümüzdeki maçlar:

Körfez Gençlerbirliği, sezonun ilk maçını galibiyetle kapatarak şampiyonluk unvanını koruma yolunda önemli bir adım attı. Kulüp, ilerleyen haftalarda Ottomans ve Pursaklar ile oynayacağı karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılarak grubunu lider tamamlamayı ve yarı finallere doğrudan gitmeyi hedefliyor. Bu maçlar takımın sezon boyunca izleyeceği rota açısından belirleyici olacak.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ KADIN RAGBİ TAKIMI, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÜTAHYA YURDUMSPOR’U 20-36 MAĞLUP ETTİ.