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Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak; yardımcıları Uyarcan ve Özkara.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

Hakem ataması:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk büyük randevusu olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler bu maçta düdük çalacak. Meler'in yardımcı hakemliklerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek, dördüncü hakem ise Batuhan Kolak olacak.

Meler'in derbi geçmişi:

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce üç kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı ve bu atamalarının tamamı Süper Lig statüsündeydi. Bu üç maçta Beşiktaş iki kez galip gelirken bir karşılaşma berabere tamamlandı; Meler yönetimindeki Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında galibiyeti bulunmuyor. Meler'in yönettiği maçların tarihlerine bakıldığında ilk karşılaşma 19 Temmuz 2020 tarihinde, Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği müsabaka olarak kayda geçti. İkinci randevu 21 Mart 2021 tarihli derbide 1-1 berabere sonuçlandı. Üçüncü kez ise 2 Nisan 2023 tarihinde Kadıköy'de Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti.

Kırmızı kartlar ve maç dinamikleri:

Halil Umut Meler'in yönettiği üç derbiden ikisinde kırmızı kart kararı çıktı. 2020'deki maçta Fenerbahçe'den Vedat Muriqi 25. dakikada oyun dışında kaldı. 2023 yılındaki Kadıköy müsabakasında ise Beşiktaş'tan Welinton, 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımı on kişi bıraktı. Bu disiplin kararları, Meler'in derbilerinde maçın akışını ve skor dengelerini etkileyen önemli unsurlar olarak öne çıktı.

Atama TFF tarafından resmen açıklanmış olup, maç öncesi hakem kadrosunun geçmişi ve derbilerdeki kararları, iki takım ve taraftarlar için dikkatle takip edilecek unsurlar arasında yer alıyor.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, KARİYERİNDE 4. KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DÜDÜK...

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, KARİYERİNDE 4. KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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