Muğla'nın genç bilardoçuları Ankara'dan ilk madalyayla döndü

Muğla'dan Ankara'ya ilk madalya:

Ankara'da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen Pool bilardo 8 top ve 9 top kategorilerinde Muğlalı genç sporcular önemli bir başarı elde etti. Muğla Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Enes Özdemir ve Mehmet Eren Özdemir, ilimizi ilk kez temsil etti. Turnuva sonunda Enes Özdemir, U17 8 top branşında ilk katılımına rağmen Türkiye üçüncüsü oldu.

Turnuva performansı ve sonuçlar:

Genç sporcular 8 ve 9 top kategorilerinde mücadele etti. Organizasyon 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşirken, Enes Özdemir'in U17 8 toptaki Türkiye üçüncüsü derecesi Muğla'ya bu branşta ilk madalyayı kazandırdı. Mehmet Eren Özdemir de turnuvada yer alarak tecrübe edindi ve il temsilindeki katkısını gösterdi.

Yerel destek ve tesis yatırımları:

Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü Başkanı Cenk Levent Karpuz, gençlerin kısıtlı imkanlarla ulaştığı sonucu şu sözlerle değerlendirdi: "Muğla Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş’ın bilardo sporuna desteklerinin ardından bilardo sporunda yaşanan gelişmeler meyvelerini vermeye başladı. Yüzme havuzunun altında bulunan tesislerde 3 bant bilardo tesislerinin oluşturulması sporun gelişmesi için önemli bir kilometre taşı oldu. Tesisin açılmasının ardından Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü kuruldu ve bilardo sporcuları da hem kendi antrenmanlarını yaparken hem de gençlerin bu spora yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gönüllü olarak çaba gösterdiler. Bizler de kulüp olarak gençlere hem teçhizat hem diğer konularda maddi-manevi destek olduk. Gençlerimizin ilimizi temsil etmesi ve böyle bir başarı göstermesi bizi çok mutlu etti"

Okulun rolü ve gelecek hedefleri:

Öğrencilerin eğitiminde gönüllü olarak destek sağlayan Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni ve bilardo sporcusu Bektaş Kizir, "Her iki öğrencimizi de kutluyorum. Yeteneklerini çalışmalar ile destekleyerek bugün önemli bir başarı kazandılar. Ancak bu bizim için ve gençlerimiz için daha başlangıç. Gençlere olan desteklerimiz devam ediyor ve önümüzdeki turnuvalarda daha fazla öğrencimizi Türkiye çapında turnuvalara göndereceğiz, madalyalar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bilardo Muğla İl Temsilcisi Ahmet Kalkan da başarı nedeniyle memnuniyetini belirterek, "Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Gençlik Spor il müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz, Karya Bilardo Spor Kulübümüz ve sporcularımızın eğitimi için gönüllü olarak destek veren lisanslı sporcularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kulüp, okul ve yerel yetkililerin iş birliğiyle gençlere verilen desteğin süreceği ve yeni turnuvalarda daha çok öğrenci gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

ANKARA’DA 31 AĞUSTOS-3 EYLÜL ARASINDA DÜZENLENEN POOL BİLARDO 8 TOP VE 9 TOP KATEGORİLERİNDE MUĞLALI GENÇ SPORCULAR BAŞARI KAZANDI.