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Afyonkarahisar saldırıları sonrası zanlı Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü

İhsaniye'de üç köyde 8 kişinin öldüğü olayın zanlısı Arif Sefa Ö., Seyitgazi'de yakalanıp Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar saldırıları sonrası zanlı Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü

Afyonkarahisar saldırıları sonrası zanlı Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı üç farklı köyde gerçekleşen silahlı saldırılarda 8 kişinin öldürülmesinin ardından kaçan zanlı Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçlarla Eskişehir sınırlarına geçerek Seyitgazi ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

yakalama ve güvenlik önlemleri:

Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakalama, jandarma ile polis ekiplerinin müşterek çalışması sonucu gerçekleşti.

sağlık kontrolü ve soruşturma:

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTIĞI ESKİŞEHİR’İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE YAKALANAN...

AFYONKARAHİSAR’DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTIĞI ESKİŞEHİR’İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE YAKALANAN ZANLI, SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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