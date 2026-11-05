Afyonkarahisar saldırıları sonrası zanlı Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı üç farklı köyde gerçekleşen silahlı saldırılarda 8 kişinin öldürülmesinin ardından kaçan zanlı Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçlarla Eskişehir sınırlarına geçerek Seyitgazi ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
yakalama ve güvenlik önlemleri:
Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakalama, jandarma ile polis ekiplerinin müşterek çalışması sonucu gerçekleşti.
sağlık kontrolü ve soruşturma:
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
AFYONKARAHİSAR’DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTIĞI ESKİŞEHİR’İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE YAKALANAN ZANLI, SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.
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