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Afyonkarahisar Sandıklı'da anız yangını yaklaşık 100 dekarlık alana zarar verdi

Sandıklı ilçesi Gökçealan yakınlarında çıkan anız yangını rüzgârla büyüyüp yaklaşık 100 dekar tarım arazisinde hasara yol açtı; itfaiye ekipleri söndürdü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar Sandıklı'da anız yangını yaklaşık 100 dekarlık alana zarar verdi

yangının gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İlk ihbarı alan ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve alanın durumu:

Olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yoğun çaba sonucu alevler çevredeki diğer tarım arazilerine ve ekili tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı ve tekrar alevlenmeleri önlemek için bölgeyi kontrol altında tutuyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı; soruşturma tamamlanana dek kesin bir neden açıklanmayacak.

Köy sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için anız yakma konusunda uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEALAN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKAN ANIZ YANGININDA...

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEALAN KÖYÜ YAKINLARINDA ÇIKAN ANIZ YANGININDA YAKLAŞIK 100 DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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