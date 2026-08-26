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Şeyhçakır'da Şeyh Çakır Sultan Türbesi için dayanışma sofrası kuruldu

Hisarcık ilçesinin Şeyhçakır köyünde muhtar ile Dede Nazmi Aydedeoğlu'nun öncülüğünde Şeyh Çakır Sultan Türbesi için geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şeyhçakır'da Şeyh Çakır Sultan Türbesi için dayanışma sofrası kuruldu

etkinlik haber detayları:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde, Şeyh Çakır Sultan Türbesi için düzenlenen geleneksel hayır yemeği köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Muhtar ile Dede Nazmi Aydedeoğlu öncülüğünde her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlendi.

dini ritüeller ve ikramlar:

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, salavat ve tekbirlerle başladı. Yapılan duanın ardından katılımcılara köylülerin katkılarıyla hazırlanan keşkek, kavurma ve bulgur pilavı ikram edildi.

birlik ve dayanışmanın önemi:

Etkinlik, köydeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Katılımcılar, hem türbenin devamı için destek sağlama hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirme amacıyla bir araya geldi; program, birlik mesajıyla son buldu.

HİSARCIK ŞEYHÇAKIR KÖYÜNDE GELENEKSEL HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

HİSARCIK ŞEYHÇAKIR KÖYÜNDE GELENEKSEL HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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