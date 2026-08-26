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Denizolgun dosyasında yeni kırılma: otopsi raporu şüpheli ölüm tespiti koydu

Yeni Adli Tıp bilirkişi raporu eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü 'şüpheli' buldu; otopsi kaydı ve imzası bulunan doktorlar hakkında soruşturma genişletildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizolgun dosyasında yeni kırılma: otopsi raporu şüpheli ölüm tespiti koydu

Adli Tıp raporu soruşturmayı derinleştirdi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu uzmanının hazırladığı yeni bilirkişi raporunda şüpheli ölüm tespiti yapılması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen tahkikatta, otopsi sürecine ilişkin video kaydı üzerinden verilen raporun içeriği ve önceki değerlendirmeler yeniden ele alınıyor.

Bilirkişi raporu ve otopsi imzaları

İlk otopsi raporu, 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunda Denizolgun’un ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak kaydetmişti. Ancak yeni bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme bunun aksini işaret ederek şüpheli ölüm belirtmiş; bu tespit üzerine, otopsiye imza atan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "adam öldürme" suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Savcılık, bilirkişi tespitleri doğrultusunda iddiaları ayrıntılı şekilde irdelemeyi sürdürüyor.

Otopsi kaydı, iddialar ve idareci hakkında işlem

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerindeki taleplerine Adli Tıp Kurumu tarafından önce "böyle bir kayıt yoktur" yönünde yanıt verildiği, ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu otopsi video kaydının mevcut olduğu bildirilerek gönderildiği aktarıldı.

Bu gelişme üzerine, kaydın bulunmadığı yönünde cevap veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da ilk etapta "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma açıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına ayrıca Adli Tıp Kurumu ile Denizolgun’a ilk müdahalede bulunan Riva Polis Merkezi arasındaki yazışmalar, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar ve Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki tereke dosyasına verilen cevaplar dahil edildi.

Devam eden ifade işlemleri ve elde edilecek diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek ve hassasiyetle sürdürüleceği, delillerin detaylı biçimde inceleneceği kaydedildi.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin otopsi raporu çıktı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin otopsi raporu çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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